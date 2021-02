Hôpital de Bourges : les élus du Cher tirent la sonnette d'alarme

Les élus du Cher tirent la sonnette d'alarme sur la situation des urgences de l'hôpital de Bourges. Ils ont signés un courrier au ministre de la Santé. Ils demandent à Olivier Véran un plan d'urgence et un audite externe.



"C du Centre" c'est le nom de la nouvelle marque de produits alimentaires du Centre Val de Loire Elle veut mettre en valeur les agriculteurs et les transformateurs locaux qui s'engagent pour le bien manger et l'environnement.



Le Poinçonnet fait participer ses habitants. Parmi les projets en cours, la mise en avant de l'espace multimédias de la commune.



Dans moins de 5 moins le Tour de France sera à Vierzon ! La ville acceuillera pour la première fois une étape de la grande boucle. Le patron du Tour Christian Purdhomme était en visite dans la ville la semaine dernière.