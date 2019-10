"Horreur ! Malheur !" C'est Halloween ! Une fête particulière chez les Le Coz

Halloween, c'est le 31 octobre. Si les décorations ont commencé à fleurir dans les rues et chez les commerçants, certains sont plus visibles comme la maison de Cédric Le Coz.

Tous les ans, les enfants viennent déguisés quérir quelques friandises. Originalement issue de la culture celte et irlandaise, exportée aux États-Unis et diffusée mondialement, Halloween se tient tous les ans le 31 octobre.

Si l'ampleur de cette fête est moindre en France qu'outre-Atlantique, Halooween trouve ses adeptes. Les commerçants décorent leurs devantures, les habitants habillent leurs maisons de quelques citrouilles illuminées par des bougies. Mais en passant dans les rues du Mans, une maison se distingue par l'imposante décoration qui la recouvre.

Depuis 3 ans, Cédric Le Coz organise une animation pour cette fête, initialement prévue pour son quartier. Mais l'information a vite circulé si bien que près de 4 000 personnes viennent visiter son labyrinthe de l'horreur. Pour la soirée du 31 octobre, la rue sera exceptionnellement fermée à la circulation pour sécuriser la file d'attente. Pour patienter, le chef des lieux à même tout prévu : une télévision retrace les origines d'Halloween et 12 kilos de bonbons. On trouvera également un food truck pour assurer le ravitaillement des curieux qui feront le déplacement. Les recettes de la vente réalisée ce soit-là sera reversée à l'association Mache de Noé.

Frisson et solidarité s'associent pour un Halloween réussi au Mans !

Rendez-vous rue Charles Morancé au Mans, la maison est facile à trouver... l'après-midi, jusqu'à 20h. Le labyrinthe de l'horreur est gratuit et ouvert à tous.