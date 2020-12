Hospitalisations pour Covid en hausse dans les Alpes-Maritimes: Olivier Véran alerte sur la situation à Nice

Dans le Journal du Dimanche, ce 27 décembre, le ministre de la santé, Olivier Véran, alerte sur une situation préoccupante dans les Alpes-Maritimes, particulièrement à Nice. Le ministre parle d'un "territoire qui inquiète" et vise Nice. "L'augmentation de l'incidence chez les personnes âgées fait, en particulier, craindre une hausse des hospitalisations dans les jours à venir" explique Olivier Véran dans le JDD.

Un taux d'incidence élevé

En effet, le taux d'incidence sur le département des Alpes-Maritimes atteint 341 cas pour 100 000 habitants. Un chiffre qui augmente fortement lorsque l'on observe plus particulièrement les personnes âgées. Les dernières données de Santé Publique France sur la dernière semaine complète écoulée (du 17 au 23 décembre) fait craindre le pire avec un taux d'incidence a 977 sur les plus de 90 ans, 369 sur les plus de 80 ans.

Ces chiffres, répertoriés avant le réveillon du 24 décembre, montrent aussi un nombre de cas élevés chez les éventuels petits enfants: 498 pour 100 000 habitants chez les 20-29 ans. Rien de rassurant alors que 15 admissions supplémentaires en réanimation ont eu lieu au CHU de Nice en une semaine. Soit, un total de 57 lits occupés au sein du service Covid.

Mairie et Etat passent à l'offensive dans les Alpes-Maritimes

Pour éviter une saturation des hôpitaux, tout est envisagé. Ce lundi 28 décembre, Christian Estrosi convoque le conseil local de santé publique. Une décision prise après constatation d'un "laissé aller". La mairie de Nice constate une "nette hausse des verbalisations par la Police Municipale, +50% pour déplacement interdit et sans justificatif" mais pas seulement: "19 verbalisations pour non port du masque sur l’espace public sur la seule journée du 23 décembre 2020 contre 7 par jour en moyenne la semaine précédente." Un constat qui pousse a renforcer les contrôles sur le respect des gestes barrière.

Dans le JDD, Olivier Véran pouse d'ailleurs les élus locaux à se mobiliser, "nous ne pouvons pas nous permettre de laisser flamber l'épidémie à nouveau". Et la question est de savoir quelles mesures seront mises en place dans les prochaines heures ou prochains jours dans les départements qui ont une explosion des cas comme les Alpes-Maritimes. A cette question, le ministre de la santé répond: "nous prendrons les mesures nécessaires si la situation devait s'aggraver".