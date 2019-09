Hubert Giblet est Directeur Communication, Numérique et Evénementiel de l'Office Azay-Chinon Val de Loire. Il nous parlera de son engagement et la passion pour son territoire, et de son hédonisme. Nous ferons avec lui un zoom sur un des Grands événements du Val de L'indre qu'il coordonne et qui se déroule actuellement : Les Automnales de la Gastronomie et du Goût en Touraine.