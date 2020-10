Hugo Barriol : une musique positive et des paroles d'espérance

Hugo Barriol, jeune chanteur est né à Saint Etienne. Il a trente ans aujourd'hui.

Il chante en langue anglaise des chants de sa composition. Il voyage beaucoup de pays en pays. Il fut rencontré par Antoine Caballé lors d'un concert donné au château du Rozier à Feurs. Son père, Bruno Barriol, lui-même musicien, évoque, en fin d'émission, l'intérêt que peuvent susciter ces chants, de par leur qualité musicale et la force du message d'espérance qu'ils délivrent.

Depuis la réalisation de l'émission qui fut enregistrée juste avant le confinement, Hugo a réalisé encore d'autres chants.

On peut écouter sur son site Facebook ou Instagram. Le concert annoncé et programmé au Tansborder à Lyon est en principe reporté à l'année 2021.