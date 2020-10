Hugo Perrin (cabinet Horus) Peut-on encore entreprendre malgré la crise ?

L'économie va mal, on l'entend tous les jours, mais cela n'empêche pas des entrepreneurs de se lancer.



On retrouve Hugo Perrin dirigeant associé du cabinet Horus. Cabinet multidisciplinaire intervenant entre autres comme intermédiaire lors des cessions et rachats d'entreprises. Créée lors de la crise du Covid elle est un exemple qui nous montre que la situation sanitaire n'est pas venue à bout de l'esprit d'entreprendre.