Huit sites pour Lumières en Bourbonnais

La troisième édition de lumières en Bourbonnais s'apprête à acceuillir deux nouveaux sites avec Bourbon l'Archambault et Chatel Montagne. Des mappings vidéo seront diffusés sur la façade du château du premier et sur la façade de l'église romane pour le second.

A découvrir à partir du 9 juin. Claude Riboulet, président du Conseil départemental est notre invité.