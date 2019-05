Hydration et nutrition sont-ils des soins curatifs ou de confort ?

L’actualité de la semaine, c’est bien entendu l’affaire Vincent Lambert qui a connu un rebondissement en début de semaine. Malgré le sursis, la question cruciale de cette affaire se pose toujours: L’hydratation et l’alimentation d’un patient doivent-ils être considérés comme des soins curatifs ou bien comme des soins corporels et nutritionnels de base ? Nous verrons que le nœud du problème se trouve au cœur de la loi Léonetti relative à la fin de vie.



L’initiative de la semaine est prise par la présidente de région Christelle Morançais, en même temps que son bâton de pèlerin. Elle parcourt actuellement les 5 départements de notre région pour venir expliquer aux ligériens son action au Conseil régional. Nous l'avons suivi lors d'un de ses déplacement en Mayenne.



Rencontre cette semaine avec une maman dont la fille souffre d’un handicap mental et qui se bat depuis des années pour qu’elle puisse voter lors des différents scrutins électoraux. Un droit rendu possible depuis la réforme de la justice du 23 mars dernier. 300 000 majeurs sous tutelle pourront ainsi glisser leur bulletin dans l’urne ce dimanche pour les élections européennes.



La pause spirituelle, nous la ferons en Vendée pour évoquer ce spectacle musical et spirituel « Jésus de Nazareth, 2000 ans d’amour » proposé par l’association Mains ouvertes et qui avait connu l’année passée un beau succès avec 3 400 spectateurs. Il est reconduit cette année avec la même équipe.



Et enfin, nous irons en Sarthe pour évoquer La fête des voisins qui fête sa 20ème édition vendredi, mais on peut dire que c’est plutôt une date de lancement car on peut l’organiser un peu quand on veut.