Hyperspécialisation médicale: une restriction cognitive

La médecine, comme toute autre discipline, jouit d'une technique et de pratiques avancées. Cependant, pour Luc Périno, il manque un troisième niveau de réflexion qui permettrait davantage d'efficacité.

Luc Périno dresse un parallèle pour le moins imagé. "Donnons un fusil à lunettes à un chasseur du paléolithique. Il en serait d’abord embarrassé puis ravi. Cependant, il perdrait en expertise de la traque ce qu’il gagnerait en expertise balistique. Cela conduit au risque majeur de la disparition définitive de ses proies." Progrès pratique et technique ne suffisant plus, il faut au chasseur un troisième niveau de réflexion afin de comprendre l'équilibre entre le chasseur et ses proies.

L'hyperspécialisation est un frein

Pour la médecine, il en va de même. Riche d'une longue pratique clinique, disposant de technologies sophistiquées, la médecine se doit de développer ce fameux troisième niveau de réflexion : à savoir, redéfinir la notion même de maladie.

Pour cela, l'hyperspécialisation constitue une véritable restriction cognitive, empêchant les médecins d'élargir leur vision au-delà de leur champ de compétences. Ainsi conclut Luc Périno, reprenant sa métaphore première : "Saura-t-on comprendre à temps l'équilibre proie/prédateurs sur l'île des sciences biomédicales?"