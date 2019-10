"Il faut beaucoup travailler au service des autres", le message du pape François à la délégation de l'enseignement catholique à Rome

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Une vingtaine de personnes, représentant l'enseignement catholique en Sarthe, était en pèlerinage à Rome la semaine dernière.

Éric Martinez, directeur diocésain et délégué épiscopal pour l'enseignement catholique, revient sur ce moment dans la ville éternelle.

Pour le directeur, "on peut retenir trois mots : simplicité, intériorité et franternité" ce qui qualifie les temps de rencontre, d'échanges et de prières qui ont marqué ce pèlerinage.

La délégation a pu découvrir quelques monuments religieux de la ville, mais aussi d'aller sur les traces de Saint-Pierre et de Saint-Paul par des prières.

Le temps fort de cette semaine a évidemment été la rencontre avec le pape François, mercredi 23 octobre.





Toutes les informations et photos relatives à ce pèlerinage à Rome sont à retrouver sur le site du diocèse de la Sarthe.