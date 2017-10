" Il faut éviter l"épuisement des bénévoles "

1 français sur 4 est bénévole dans une association. Pourtant même si aider est un plaisir, ils sont de plus en plus à se sentir usé, voir même à faire un burn out. Joseph Schneider a été responsable de la formaton pendant 10 ans au Secours Catholique il vient de publier " Accompagné dans le bénévolat social " paru aux éditions Edilivre.