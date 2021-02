" Il faut réapprendre à nous visiter les uns les autres "

Toute cette semaine sur RCF nous vous proposons de découvrir le service paroissial des malades et des personnes âgées. Il est lancé par la Pastorale de la santé pour rejoindre ceux qui ne peuvent plus se déplacer dans nos églises. L’un des objectifs c’est que la communauté continue de prendre soin d’eux même s’ils ne viennent plus à la messe.