Il faut soutenir la Ressourcerie des Biscottes aux Ponts de Cé

Cette entreprise associative lutte contre le chômage via l’emploi de salariés en insertion. Cette lutte est l’objet social qui mobilise tous les efforts et tous les flux d’argent.

52 personnes sont en parcours d’insertion. Pour elles, la Ressourcerie est une entreprise école : embauche à « compétence zéro » et formation en interne sur la base de contrats de travail temporaires. L’enjeu : rebondir vers une formation ou un emploi plus durable.



La Ressourcerie est une activité au cœur de l’Économie Circulaire et collaborative : Afin de dégager un modèle économique qui permette l’emploi, la Ressourcerie des Biscotte collecte et valorise des encombrants ménagers ou professionnels (meubles, vaisselle, bibelots, jouets, livres, textiles…). Cette activité de réemploi contribue à prolonger la durée d’usage des produits et donc à réduire la production de déchets. En temps normal, la Ressourcerie collecte plus de 20 tonnes d’objets divers par semaine.



Les deux périodes de confinement viennent d’assécher la trésorerie. Le Vendée Globe de son directeur Benoit Akaoui c’est une course contre la montre de 3 mois pour retrouver une trésorerie saine, à travers les ventes, mais aussi la collecte de dons. Il faut sauver la Ressourcerie. Il y a un besoin d’aide et d’encouragement. L’objectif est de lever 1 mois de trésorerie soit 145 k€, à travers un appel aux dons financiers avec déduction fiscale. Les collectivités aussi sont sollicitées pour venir en aide. Le 3ème levier, c’est la mise en ligne d’une Boutique virtuelle qu’il faut visiter. Quelques amis avaient organisé, vendredi dernier, une animation de cette boutique sur Facebook : magnifique événement !



Dans ce temps de crises accentuées par la Covid, l’ouverture à la mondialisation dans laquelle les marchés et les entreprises sont plongés, peut certes réduire les distances. Mais elle ne nous rend pas pour autant frères. Le pape insiste sur l’urgence de la fraternité : « Plus que jamais nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse qui fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la dimension communautaire de l’existence. Il y a plutôt des marchés où les personnes jouent des rôles de consommateurs ou de spectateurs » (Tous frères, § 12). L’appel en ce temps de Noel est d’être des acteurs et des consommateurs responsables. C’est ce que nous voulons souvent, mais sans savoir comment agir. Aider des entreprises comme la Ressourcerie est un moyen concret à Angers, à notre porte.

Pour soutenir la ressourcerie des biscottes, vous pouvez faire un don en ligne (déductible des impôts pour l'année 2020 pour un don fait avant le 31 décembre) ou vous acheter des objets sur la boutique en ligne.