Il offre des paravirus en plexi aux commerces et aux pharmacies

Spécialiste de l'agencement de pharmacies depuis près de 30 ans et installé à Marans, Jean-Pierre Demeyer (Jcd Agencement) a souhaité aider ceux qui sont au front. Il a créé un paravirus, un support en plexiglass, qu'il distribue gratuitement aux pharmaciens, boulangers et buralistes dans les trois départements : Vendée, Charente-Maritime, et Deux-Sèvres. Retrouvez ici son témoignage au micro de Fanny Brevet.