Il y a 100 ans

Emission enregistrée à la maison de retraite Carmableu, le 20/12/2018

- Mme Henry, nous parle de sa grand-mère et du 11 nov 1918, suivi par 2 dictons.

- Robert et Paulette Andrieu, petit dialogue sur le "nadal de las bestios", (Noel des animaux)

- M Magdalou, nous parle de Carcanières, son village ariégeois de naissance, et de Rennes le chateau, où il allait en vacances

- Evocation de la mort de l'abbé Saunières en 1917 et des différents mystères.