Ils ramassent des déchets compostables en vélo !

Au sommaire :

- Connaissez vous les Vers de Tours ? C'est un vélo qui se balade dans tours centre pour ramasser des déchets compostables dans des commerces. Le but : faire du lombri compost. Après un an et demi de développement, les idées prennent forme depuis quelques mois pour les 4 fondateurs tourangeaux, Florent Audeguil, Audrey Thomas, Loïc Boureux et Robin Morellet. On enfourche nos vélos pour collecter des déchets !

- Nouvelle épisode sur nos maires ruraux qui ont pris leur fonction pour la première fois il y a moins d'un an. Et pour la majorité d'entre eux, c'est un milieu qu'ils connaissent déjà, comme Bruno Mereau, à Descartes. Il a connu quatre mandats en tant que conseiller municipal dans la majorité et il a été également dans l'opposition. Cet agriculteur de 66 ans entame son cinquième mandat, cette fois en tant que maire.