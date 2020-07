Immersion au coeur de l'époque médiévale au Donjon de Bazoges-en-Pareds

Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de l'Eté en Pays de la Loire, Audrey Chaillou vous emmène en Vendée au cœur de la vie quotidienne du Moyen-âge au Donjon de Bazoges-en-Pareds avec son jardin d’inspiration médiévale et son musée d’art et tradition. Venez profiter d’une vue sur l’ensemble de Bazoges-en-Pareds et ses alentours en montant les 123 marches du Donjon ainsi revivez les coutumes des chevaliers et des seigneurs de l'époque.