Immersion : La vie d'un EHPAD Sarthois avant et pendant la canicule

Comment l'EHPAD Korian Bollée-Chanzy au Mans se prépare pour la canicule et qu'est-ce qui est prévu pour les résidents ? Pour répondre à ces questions Pierre Girault a fait une immersion pendant une matinée dans la maison de retraite pour comprendre comment les services s'organisent, ce que la chaleur de cette fin de semaine implique et dans quel état d'esprit se trouve l'équipe et les résidents. La météo pour la Sarthe annonce près de 40 degrés mais tout est prévue dans la maison: immersion.