Impôts locaux, projet PhARRE, journée mondiale du migrant et Michael Lonsdale

Impôts locaux : les avis d’imposition arrivent progressivement chez les contribuables. Taxe d’habitation ou taxe foncière. Nous ferons le point sur ce qui change cette année.



Nous découvrirons un projet innovant inauguré lundi en Vendée. Le projet PhARRE. L’idée, c’est de produire de l’électricité grâce au photovoltaïque et de stocker cette énergie dans des batteries usagées de véhicules électriques.



Le projet de parc éco-technologique du Carnet, entre Nantes et Saint-Nazaire, crée des remous dans l'estuaire de la Loire. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Réponse avec Roch Chéraud, le maire de Saint-Viaud, l'une des deux communes concernées.



L'actualité de nos diocèses cette semaine, c’est la journée mondiale du migrant et du réfugié. 106ème édition sur le thème « Contraint de fuir comme Jésus »



Et enfin, en hommage au comédien Michael Lonsdale décédé cette semaine nous rediffusons un extrait de l’entretien qu’il avait accordé à nos confrères de Fidélité Mayenne lors d’une de ses fréquentes visites à l’abbaye d’Entrammes.