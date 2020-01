Inauguration de la Maison diocésaine St Hilaire de Poitiers - Bruno Grassin

Invité : Bruno Grassin, coordinateur de la construction de la nouvelle Maison diocésaine de Poitiers

La maison diocésaine St Hilaire, du nom du premier évêque de Poitiers et saint patron du diocèse, est inaugurée ce week-end et lundi, après un an de travaux. Retour sur les étapes et les objectifs de sa construction



Journal régional (Par Denis Charbonnier)

Regard éditorial : Vous avez dit agri-bashing? (Par Marie-Hélène Restoin)

Bandes dessinées : "Jusqu'au dernier" de Jérôme Félix et Paul Gastine aux éditions Bambou, et "Leopoldville 60” de Patrick Weber et Baudouin Deville aux éditions Anspach (Par Eric Potel)

Cuisine : Le choux pommé (vert, blanc, rouge) (Par Céline Lucas)

Concert : Concert au chocolat de La Coursive à La Rochelle (Par Aude Pénicaut)

Succès fou / Christophe (ft. Nusky & Vaati)

En concert samedi 15 février à 20h30, à la salle Pierre Cravey de La Teste-de-Buch (33)