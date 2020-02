S'indigner, la révolution des gens ordinaires

Sentiment de perte de sens y compris des mots, d’être invisibles ou exclus... quelle est la place aujourd'hui des personnes ordinaires et fragiles dans notre société ? Les différents mouvements sociaux sont-ils le signe d’une indignation collective et d'une réhabilitation du politique ? Comment donc résister et préserver la capacité de dire non face à cette incapacité ressentie de ne pas pouvoir changer les choses, d'être légitime en reprenant la parole, comme individu ? Faut-il réinventer une démocratie à échelle humaine en passant par une révolution pour accéder à une vie digne ?