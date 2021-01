La différence d’accès au vaccin contre le virus du Covid-19 entre le Nord et le Sud du monde, une inégalité de plus qui s’ajoute à la longue liste déjà existante.

L’activité commerciale et de production des moines au cœur des abbayes : les bières trappistes, le fromage, … Un aspect de la vie quotidienne des moines que l’on oublie parfois, qui se modernise au fil du temps.

Journalistes: Anne-Françoise de Beaudrap & Christophe Herinckx

Présentation: Natacha Cocq