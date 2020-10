Information constructive & nature européenne en déclin

La semaine de l'information constructive se tient du 19 au 25 octobre 2020. Comment traiter l'information sous des angles différents, en évitant le sensationnalisme mais en attisant la curiosité des lecteurs et des auditeurs. L'information positive a-t-elle encore une place dans notre société qui favorise l'information anxiogène ? Que recherchent les auditeurs ou lecteurs en s'informant?

La publication du rapport de l'AEE - l'Agence européenne pour l'environnement - sur l'état de la nature dans les 27 pays de l'Europe. "En déclin grave et continu", comme la définit Hans Bruyninckx, le directeur de l'agence. Que pouvons-nous faire à notre échelle ? Sommes-nous prêts à changer notre manière de produire et de consommer pour le bien de notre environnement et de la nature qui nous entoure?