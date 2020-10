Présente depuis bientôt 25 ans dans notre département, la structure fait des prêts d'honneur et un suivi, notamment administratif et de gestion sur 3 années.

Si Initiative Loire s'inscrit dans un réseau national, il existe bel et bien une véritable autonomie pour l'association dans le département.

Evocation de la pratique et de l'actualité ligérienne d'Initiative Loire avec Antoine Francioso, son président.