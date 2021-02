Inondations en Sud-Gironde : Barie inondé et habitants évacués à La Réole

A Barie en Sud-Gironde c'est une première depuis près de 40 ans, à cause des inondations, la Garonne est montée à plus de 8 mètres et a submergé la digue de ce village. Hier, mercredi, la commune a commencé à se remplir d’eau, les habitants se sont réfugiés au premier étage de leur maison comme le raconte Hermann Attimont, depuis sa maison à Barie :



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Suspendus à la digue

Alors que la Gironde est toujours placée en vigilance orange aux crues, les habitants de Barie surveillent la solidité de la digue espérant qu'elle ne craque pas sous l'effet de la montée des eaux.

Autre point très tendu : La Réole où une vingtaine d'habitants a dû être évacuée durant la nuit de mercredi à jeudi. En plus, la La RD 1113 est coupée à plusieurs endroits dont entre Langon et La Réole.