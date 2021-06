Insertion par l'activité économique : renouer avec le monde du travail

"On accompagne des personnes éloignées de l'emploi. Elles participent à des activités de production, transformation et commercialisation".

Amélie Hemmer



L’insertion par l'activité économique. Elle permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier d’un accompagnement renforcé. Cet accompagnement doit faciliter leur insertion par le biais de contrats de travail spécifiques. Illustration à l’ALPA d’Haroué avec la directrice de formation Amélie Hemmer.