Insertion professionnelle : l'encourager par la mobilité, et par le sport !

- Mobilimel : invité Bernard Haesebroeck Vice-Président de la MEL à l'Economie et l'emploi. La Métropole européenne de Lille lance une plateforme gérée par l’association Compétences et Emplois . Un outil pour les personnes en situation d’insertion socio-professionnelle qui rencontrent des difficultés de déplacement.



- Sport et entreprise : Mathieu Bodmer ancien joueur du Lille OSC et d'Amiens SC est un des nouveaux parrains de l'Union Nationale du Football Entreprise... En s'engageant auprès de l'UNFE Mathieu Bodmer poursuit au bord du terrain, une carrière de sportif engagé dans la société...