Installation de jeunes agriculteurs dans la Loire

C'est avec un agriculteur que Vincent Berthet est en dialogue pour "La vie économique et sociale". Stéphane Babe est éleveur laitier à St-Just-la-Pendue.

En parallèle, il est le vice-président de la Chambre d'agriculture de la Loire qui est chargé du soutien à l'installation des jeunes agriculteurs et de la formation ; et c'est ce domaine de l'appui à l'installation de jeunes paysans, essentiel pour le monde rural en général, que nous allons découvrir aujourd'hui.

A noter que dans la Loire, les installations de jeunes agriculteurs, que Vincent Berthet et son invité Stéphane Babe viennent d'évoquer, sont pour 30% des installations d'agricultrices, qui contribuent fortement à progresser vers une mixité plus forte de la profession.