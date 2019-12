Intelligence artificielle : le grand flou ?

Nous avons appris il y a quelques jours que notre star de l’espace, Thomas Pesquet, reprendrait le voyage vers l’orbite terrestre d’ici fin 2021. Aussi, l’Europe poursuit sa marche en avant dans la conquête spatiale et devrait y mettre les moyens : 14,4 milliards d’euros sur 5 ans. Plusieurs programmes soutenus, dont un avec la NASA : destination Mars pour y prélever quelques échantillons. Cependant, l’observation de notre bonne vieille Terre reste la priorité de l’UE, réchauffement climatique oblige. Les équipe de la base de Kourou, en Guyane, ne sont pas près d’être au chômage !



Pour ce nouveau numéro de CNE, nous retrouvons Marietta Karamanli, députée de la 2ème circonscription de la Sarthe.



L’actualité de la semaine

Les agriculteurs se sont mobilisés le week-end dernier. En France, ce n’est pas la première fois depuis la rentrée, bien que le ton soit monté d’un cran avec vis à vis gouvernement, blocage de dépôts pétroliers à l’appui. Autre différence notable, la mobilisation se faisait aussi outre-Rhin, puisque 40 000 agriculteurs allemands ont bloqué le centre de Berlin le 28 novembre.

Pour cette fois hasard du calendrier, pas de coordination de part et d’autre, cependant les agriculteurs européens sont-ils sur le point de se retrouver dans leurs combats respectifs ?



Le dossier



L’intelligence artificielle continue son développement



- Aujourd’hui pour l’Europe, l’I.A, c’est quoi ? Est-ce que cela nécessite un esprit autonome ? (Enceintes connectées, robots, humanoïdes ou un simple ordinateur…)

- La protection de l’usager ?

- Laissons nous cette question dans les mains des américains et des chinois ? Quelles entreprises françaises/européennes travaillent sur le sujet ?

- Le rôle de l’ordinateur : l’exemple du super calculateur Jean Zay (CNRS) ? près de 14 millions de milliards d’opérations à la seconde !

- Beaucoup de tentatives se sont soldées par des échecs (TAY sur Twitter, robots japonnais…) est-ce le signe que l’I.A reste une utopie et ne pourra être l’égal de la pensée humaine ?



Emmenez moi !

Votre Europe : un repas de fête aux accents européens ?