Intensification du port du masque à Clermont, Riom, Montpeyroux et au Mont Dore

Selon la Préfecture, le nombre de cas de Covid-19 est en augmentation dans le Puy de Dôme ces 3 dernières semaines. Selon l’ARS, le taux de positivité aux tests est passé la semaine dernière de 0,2 % à 0,3 %, atteignant 0,5 % chez les 20-40 ans.

La préfète Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc a donc décidé, en concertation avec les sous-préfets et les maires, de confirmer l’obligation du port du masque sur les marchés de plein air et de l’étendre aux fêtes votives, foraines et patronales sur tout le département.

Port du masque en extérieur dans les lieux très fréquentés

A partir du samedi 15 août, l’obligation du port du masque s’applique également dans des espaces restreints de quatre communes susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes :

Clermont-Ferrand : dans le centre historique et dans l’enceinte du Jardin Lecoq

: dans le centre historique et dans l’enceinte du Jardin Lecoq Riom : dans le centre historique et les secteurs attenants, dans le parc Cerey et dans le parc des Fêtes

: dans le centre historique et les secteurs attenants, dans le parc Cerey et dans le parc des Fêtes Montpeyroux : dans le centre historique

: dans le centre historique Le Mont-Dore : dans la rue Montlosier, la rue Maurice Sauvagnat, la Place du Panthéon et la rue Jean Moulin.



CLERMONT-FERRAND Port du masque obligatoire dans les périmètre en rouge



RIOM Port du masque obligatoire dans les périmètre en rouge

Cette obligation s’applique à tous, dès l’âge de 11 ans (sauf personne en situation de handicap). Ses mesures sont applicables jusqu’au 31 août. Le non-respect de cette obligation expose à une amende de 135 euros. Les contrôles seront renforcés, notamment dans les lieux touristiques et festifs.