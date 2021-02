Interloire investit 3 millions d'euros dans la promotion des vins de Loire

L'interprofession des vins du val de Loire va investir plus de 3 millions d'euros en 2021 pour faire la promotion des vins de Loire. "Comme le marché français est étale, voire en recul, on vise surtout les pays étrangers où on est déjà bien implantés ou en fort développement", explique Laurent Menestreau, vigneron à Montreuil-Bellay et vice-président d'Interloire.