International food fishing : des appâts pour poissons uniques en France

Si l'on vous parle "Bouillettes", il va y avoir ceux à qui ce mot ne dire rien et ceux qui en sont les utilisateurs .... Pas de suspense ! Les bouillettes sont des appâts pour poissons et une seule entreprise française en fabrique dans notre pays, c'est la société International Food Fishing. Une société installée à Panissières du côté des "Montagnes du matin", comme on appelle volontiers cette région dans notre département.

A l'origine de International food fishing, deux passionnés de la pêche : Alexandre Michaliat et Pierre-Luc Lebreton.

Alexandre Michaliat est l'invité d'Anne-Marie Vergnon