Invité de la rédaction - Nicolas Champion

Alors que le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'avancement de 15 jours de la trêve hivernale, les associations et organismes à but non lucratif doivent faire face à une hausse du nombre des bénéficiaires. Entretien avec Nicolas Champion, secrétaire général du secours populaire de Caen, qui nous éclaire sur l'impact et l'organisation de l'antenne caennaise suite à cette annonce.