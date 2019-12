Invité Laurence Falkenstein, Formation CREOPSS 22

Pour la dixième année de suite, la coopérative d'activité et d'emploi des Côtes-d'Armor propose, aux porteurs de projets de création d'activité, d'intégrer la formation CREOPSS 22.

A terme, les participants pourront mener à bien leur projet mais également obtenir la certification professionnelle entrepreneur de l'économie solidaire et du développement durable.

Dans le cadre d'une réunion d'information sur le sujet, à Plérin, nous avons rencontré Laurence Falkenstein, co-gérante de la coopérative.



Renseignements et inscriptions sur www.kejal.fr