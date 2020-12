Isabelle Campagnola-Savon : "La flamme de l'engagement brille encore"

Isabelle Campagnola-Savon est conseillère régionale déléguée à l'économie et aux entreprises. Elle est aussi conseillère municipale à la mairie des 11e et 12e arrondissements de Marseille. Elle se confie sur ses engagements, les actions qu'elle porte... et la petite flamme qui, malgré les coups durs de la politique, continue de briller.