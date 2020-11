Isabelle Pellegrini, productrice : "je fais le plus beau métier du monde"

"Voilà la stabulation où les vaches passent l'automne et l'hiver" : Isabelle Pellegrini montre du doigt de paisibles ruminants, dans un grand bâtiment. Devant nous : une centaine de vaches Montbéliardes, une partie du troupeau. "Elles choisissent librement de sortir, rentrer, manger, se reposer... S'il tombe des flocons, vous les verrez toutes aller dehors : elles aiment la neige !"

Dans des pièces attenantes : le tank à lait et la salle de traite, où la radio joue de la musique pop. "La musique leur plaît bien !" s'amuse la productrice. Chaque jour, deux des associés du GAEC traient les vaches, tôt le matin et en fin d'après-midi. Le lait part à la coopérative, à trois kilomètres de la ferme. Il sera transformé en Tomme, Emmental et Raclette de Savoie.

Changement climatique

"Nous produisons le foin et les céréales pour nourrir le troupeau. L'idée est d'être au maximum autonomes. Mais avec le changement climatique, ce n'est pas toujours évident". L'adaptation au climat changeant, c'est l'une des spécialités d'Isabelle Pellegrini : elle s'investit sur cette thématique, à la Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc.

"Entre les précipitations intenses et les sécheresses... Il faut essayer de récolter au printemps et de trouver les variétés qui s'adaptent. La gestion et le partage de l'eau vont devenir des questions cruciales".

"nourrir la population avec des produits de qualité, ça donne un sentiment d'utilité"

On entend les veaux meugler au loin, nos bottes s'en approchent. "Celle-là, qui essaye de têter votre micro, elle a tout juste une semaine !". Isabelle lui donne son doigt, attendrie. "On n'a jamais acheté de bête. Le troupeau d'aujourd'hui, c'est le fruit de notre travail, depuis vingt-cinq ans"

"On travaille avec le vivant, on s'adapte en permanence. Mais à la fin de la journée, on voit ce qu'on a fait. Et puis, nourrir la population avec des produits de qualité, ça donne un sentiment d'utilité". L'émotion filtre dans la voix d'Isabelle, ses yeux brillent. Elle sourit, finalement. "Je suis née là-dedans... Alors, ce n'est que mon avis personnel, mais pour moi, c'est le plus beau métier du monde".

Une passion qui se transmet de génération en génération : le fils d'Isabelle vient de rejoindre l'exploitation et ses deux autres enfants souhaitent aussi travailler en agriculture.