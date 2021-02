Issoudun : un avis ophtalmique plus rapide

Il est désormais possible d'obtenir plus facilement un avis ophtalmologique à l'hôpital d'Issoudun. Une facilité grâce à un partenariat public - privé. On voit ça tout de suite.



Le département du Cher aide les personnes âgées à se faire vacciner. Un dispositif de transport est mis en place pour les plus de 75 ans sans solution de mobilité et qui ne dispose pas de centre de vaccination sur leur commune.



Les tiers lieux intéressent des étudiants de l'Indre. Un travail réalisé dans le

cadre d'un projet tuteuré pour en savoir plus sur ces endroits bien particuliers dans le territoire.