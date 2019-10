Le 1er septembre 2019, les 3 IUT d'Alençon, de Caen et de Cherbourg en Cotentin ont fusionné pour former un grand IUT normand. Un directeur sera élu le 26 novembre prochain. Nathalie Regereau, directrice administrative du nouveau IUT grand ouest Normandie et Jun Chen directeur de l'IUT d'Alençon ont répondu à nos questions.