Freeride, freestyle et vidéos de ski seront à l'honneur à Annecy du 4 au 6 octobre 2019. Vingt-cinq mille festivaliers attendus sur cet événement international qui fête ses dix ans. Le rendez-vous s'est imposé comme le "Festival de Cannes" du ski, l'événement qui lance la saison.

Quelques jours avant l'ouverture, c'est la ruche dans les bureaux de l'agence Like That à Annecy-Le-Vieux. Au milieu des cartons et de sa dizaine de collaborateurs : Gaylord Pedretti.

Le trentenaire, né à Serre-Chevalier (Hautes-Alpes), est tombé dans le ski quand il était petit. Et il s'est très vite passionné pour l'événementiel. "Ma première expérience, c'était l'anniversaire de ma petite soeur ! Au mois d'août, il fallait être ingénieux pour mobiliser les copains ! " Un événement grand public à l'âge de quinze ans lui donne la passion de l'organisation.



"EN GRAVISSANT LA MONTAGNE, TU SAVOURERAS LA VUE À LA FIN"

"J'ai fait carrière sans le vouloir vraiment ! J'étais juste passionné" confie Gaylord Pedretti. Un passionné capable de réaliser ses rêves. Comme poser un tremplin de quarante-deux mètres devant le lac d'Annecy, le Sosh Big Air, pour l'édition 2017 du High Five. "Avec les rêves viennent parfois les cauchemars ! Comme la polémique sur la neige de culture. Mais c'était beau de voir réunis quarante mille personnes de toutes générations".

Alors, la recette du succès pour Gaylord Pedretti ? "Tous ceux qui réussissent travaillent beaucoup ! Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et y aller par pallier. En gravissant la montagne, tu savoureras la vue à la fin. Mieux que si tu prends un hélicoptère ! A chaque étape, on apprend".