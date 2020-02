"J'ai toujours rêvé de faire les 24 Heures. Pour moi, c'était inaccessible"

Ils sont nombreux à avoir pris le départ des 24 Heures, hommes et femmes de toutes nationalités, mais il n'y a qu'un seul pilote en situation de handicap sur la grille de départ dans l'histoire de la course. En 2016, Frédéric Sausset réalisait un exploi en adaptant une voiture de course a son handicap, il ralliait l'arrivée à la 38e position.

La Filière Frédéric Sausset SRT41, tremplin pour les pilotes en situation de handicap.

Fort de cette expérience, c'est toute une filière automobile qui a été mise en place par le pilote français qui permet de rendre accessible le sport automobile et l'endurance aux pilotes en situation de handicap. Présent dans plusieurs championnats nationaux et internationaux, la Filière Frédéric Sausset SRT41 devrait rendre possible la participation d'un équipage de trois pilotes en situation de handicap, une première dans l'histoire des 24 Heures du Mans.

Snoussi Ben Moussa fait partie des heureux élus du projet pour la prochaine édition de la classique mancelle. C'est au volant d'une voiture de la catégorie LMP2, des voitures de course de 650 ch, qu'il devrait faire ses débuts aux 24 Heures en 2020, une course qu'il rêvait de disputer.

Y a-t-il une catégorie handisport en sports mécaniques ?

En sports mécaniques, le handisport n'est pas le plus répandu. En France, on a pu voir une course dédiée sur deux roues avec l'International Bridgestone Handy Race depuis plusieurs éditions, et une nouvelle fois programmée pour les 24 Heures Motos 2020 (du 16 au 19 avril).

Frédéric Sausset a ouvert la voie sur quatre roues en 2016 en inscrivant sa voiture dans le cadre du "56e stand". Le "56e stand" est un engagement réservé à une voiture innovante dans le cadre des 24 Heures du Mans. C'est par ce biais que la Morgan LMP2 de Frédéric Sausset a pu être engagée après avoir été adaptée. En 2016, il partageait le volant avec deux coéquipiers valide, Christophe Tinseau et Jean-Bernard Bouvet, ce qui nécessitait de modifier la configuration de la voiture pour les pilotes chevronnés.

Un palmarès qui se construit au fil des saisons.

Amputé de la main gauche à la suite d'un accident, Snoussi Ben Moussa est passé par le karting, a disputé les 24 Heures Karting à deux reprises, a permis de développer la catégorie "handi-kart" pour tenter de rivaliser avec les pilotes valides.

Aujourd'hui intégré au sein de l'équipe de Frédéric Sausset, Snoussi Ben Moussa a participé au championnat d'endurance "V de V" en France. En 2020, c'est dans le cadre de l'ELMS, championnat d'Europe d'endurance, que le pilote devrait faire ses armes sur une voiture qu'il connaît déjà pour l'avoir déjà pilotée. En 2019, Snoussi Ben Moussa était au départ du "Road to Le Mans", une course support en prologue des 24 Heures du Mans, sur le circuit de la Sarthe, où il a pu prendre ses marques sur les 13 km de piste avant la 88e édition des 24 Heures, les 13 et 14 juin 2020.