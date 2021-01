J'aide mon entreprise à rebondir

2020 sera-t-elle une année noire dans l’histoire des entreprises bourbonnaises ? Après deux confinements, des couvre-feux et des mesures sanitaires en tous genres, quelles traces la crise sanitaire laissera t’elle dans la mémoire économique et sociale de notre territoire ?

Et que penser de 2021 : une autre année difficile ou bien le bout du tunnel ? Comment faire de cette nouvelle année celle du grand rebond que tout le monde espère ?