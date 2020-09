"J'irai jouer chez vous" avec Nicolas Beurrier

Dans les Côtes d'Armor, il y a tout juste dix ans Nicolas Beurrier créait "J'irai joué chez vous". IL propose des animations autour de jeux en bois. Bonimenteur, il anime ces moments auprès des particuliers, dans les fêtes et festivals et aussi au cours de formations d'entreprises. Nicolas beurrier nous raconte comment tout cela a commencé. Pour en savoir plus, le plus simple est de vous rendre sur votre moteur de recherche préféré et de taper : "Jirai jouer chez vous".