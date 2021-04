Jacqueline Gourault lance le plan de relance en Loir et Cher

Signature ce lundi, de l'accord départemental de relance en Loir-et-Cher. La ministre Jacqueline Gourault a fait le déplacement pour l'occasion.



Le CHU de Tours lance une plateforme de suivi des patients sortant de réanimation. Ça s'appelle CO-VIE Après et cela permets de les suivre plus précisément et plus facilement..