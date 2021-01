Jacqueline Macniven : garder le lien avec le Royaume-Uni

Jacqueline Macniven, responsable de la communication pour l'association France-Grande-Bretagne Touraine. Elle fédère en ce moment 140 membres environ.

Au sommaire : la necessité de garder un lien avec le Royaume-Uni dans cette période de Brexit et ses conséquences sur les droits de vote pour les Britanniques.

En couple avec un Britannique, Jacqueline Macniven évoque aussi les liens personnels maintenus entre Europe, Ecosse et plus largement le Royaume-Uni.

Rendez-vous sur ce lien pour toutes les informations sur l'assemblée générale du 30 janvier 2021.