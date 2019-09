Jacques Chirac: "rien n’est plus horrible que l’appel à la haine"

Le cinquième président de la Vème République est décédé jeudi 26 septembre, à l’âge de 86 ans. RCF l’avait reçu en 2001, à l’occasion du Nouvel An.

Une santé qui se dégradait depuis 2005

Depuis son départ de l’Élysée, sa santé n’avait fait que se dégrader. Victime d’un AVC en 2005, Jacques Chirac vivait entre son domicile parisien et l’hôpital depuis cette époque. Jacques Chirac est finalement décédé jeudi 26 septembre. C’est sa famille qui l’a annoncé à l’AFP. Le cinquième président de la Vème République "s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement". C’est ce qu’a déclaré son gendre, Frédéric Salat-Baroux.

Bon vivant et d’une santé exceptionnelle pendant des années, l’ancien président s'était fait de plus en plus discret en matières d’apparitions publiques. D’après son épouse, Bernadette, il était victime de troubles de la mémoire. Une première disparition médiatique qui avait créé un grand vide sur la scène politique, tant Jacques Chirac l’avait occupée durant de nombreuses années.



Un homme politique proche des gens

Elu député le 23 juin 1988, il avait par la suite occupé successivement les postes de Secrétaire d’Etat aux Problèmes de l’Emploi, Secrétaire d’Etat à l’Economie et aux Finances, Président du Conseil général de la Corrèze, ministre délégué aux Relations avec le Parlement, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, ministre de l’Intérieur, président du RPR, maire de Paris, Député européen, Premier ministre et finalement président de la République avant d’occuper la fonction de membre du Conseil constitutionnel, de droit.

De lui, les Français retiendront une ascension politique fulgurante, un sens de la répartie, son côté épicurien et une proximité très forte avec ses électeurs, pour un homme politique. RCF avait pu l’interroger, quelques mois seulement après le 11 septembre 2001, à l’occasion du Nouvel An. Un entretien que vous pouvez retrouver ici :