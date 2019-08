Jacques Fayolle nouveau prsdt Conf. des Ecoles Françaises d'ingénieurs



Jacques Fayolle, directeur de l'école d'ingénieurs Télécom Saint-Etienne vient d'être élu président de la Conférence Des Ecoles Françaises d'Ingénieurs.

Une occasion pour son Ecole de participer au plus près à l'évolution du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Par exemple à propos de la réflexion actuelle sur les évolutions du baccaulérat et l'accueil dans les écoles d'ingénieurs d'un public un peu nouveau dans la mesure ou la filière "S" va disparaître.

Jacques Fayolle. Il répond à Anne-Marie Vergnon