Jamy GOURMAUD était à Metz et Nancy vendredi 13 et samedi 14 septembre 2019

Jamy GOURMAUD, l'inoubliable animateur de "C'est pas sorcier" sur France 3, était à Metz et Nancy.



A Metz, il participait au salon "Grand Est Numérique". Il s'est adressé à des professionnels, et à 600 collegiens invités par le département.

A Nancy, il a pu rencontrer ses lecteurs au "Livre sur la place". L'occasion de présenter son nouveau livre : "Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques". Jamy GOURMAUD a une formation de journaliste, et revient à notre micro sur le phénomène des "fake news", ces fausses nouvelles parfois relayées dans certains médias ou réseaux sociaux.