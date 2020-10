"Je me fais plaisir en écoutant de la poésie"

Le festival Poésie et Davantage revient cette année pour sa deuxième édition à Alençon. L'occasion de découvrir cet art qui résonne au plus profond de chacun d'entre nous. Au programme de cette édition particulière, dans le contexte sanitaire particulier du COVID19: des ateliers, des rencontres avec les auteurs et les éditeurs mais aussi des lectures car la poésie s'écoute autant qu'elle se lit, c'est la conviction de Monique Cabasson, la présidente du festival Poésie et Davantage qui débutte vendredi 16 octobre à la Halle au blé.