Jean Castex à Clermont-Ferrand : des investissements en plus pour le train en Auvergne

Jean Castex est venu à Clermont-Ferrand ce lundi 5 octobre pour faire plusieurs annonces. Le Chef du gouvernement est accompagné de Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué aux Transports et d'Emmanuel Wargon, Ministre déléguée au Logement.

En effet, deux sujets sont à l'ordre du jour. D'abord la mobilité, avec notamment la ligne SNCF Clermont-Paris. Puis dans un second temps la rénovation énergétique des bâtiments, notamment autour du dispositif MaPrimeRenov.

130 millions d'euros d'investissement en plus pour le Clermont – Paris

Lors de sa venue il y a tout juste un an, Jean-Baptiste Djabbari avait confirmé plusieurs investissements. 760 millions d'euros seront destiné à la réfection et la modernisation des voies. Et 12 nouvelles rames seront progressivement mises en place pour un coût de 350 millions d'euros.

Le Premier Ministre a pris de nouveaux engagements : « Grâce au plan de relance, nous avons décidé d'aller au-delà. 130 millions d'euros supplémentaires vont être débloqués. Il faudra être patient le temps de réalisation des travaux, mais l'idée est de permettre à Paris et Clermont d'être à 3h15 ».

130 millions d'euros aussi pour les petites lignes auvergnates

Les réseau ferré auvergnat est composé à près de 80% de petites lignes. Le Premier Ministre a annoncé que des investissements seront fait à hauteur de 130 millions d'euros pour 9 de ces petites lignes.

« Un financement à parité avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes » a indiqué Jean Castex. Le Premier Ministre n'ayant pas précisé pour l'instant lesquelles de ces lignes seront concernées.