Jean-Charles Vicard, patron collectif

Ancien judoka, puis rugbyman, Jean-Charles Vicard, patron de la Tonnellerie Vicard à Cognac, et futur président de l'union patronale de la Charente à partir de janvier 2020, conçoit son métier comme un sport collectif, à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi dans toute la chaine de l'économie du cognac depuis la viticulture jusqu'au produit final où chacun a son rôle à jouer pour la réussite de tous. D'où une curiosité à connaitre les métiers de ses partenaires qui l'ont amené à s'intéresser en amont des tonneaux à la forêt, et en aval au vin et au cognac.